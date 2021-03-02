بارزاني: نعمل على وصول لقاح كورونا لـ6 ملايين نسمة في الإقليم

شفق نيوز/ عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، عن سروره لوصول اول وجبة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى اقليم كوردستان بمنحة من الصين.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني عبر عن شكره للصين لتقديمها هذه المساعدة الانسانية، وعدها خطوة مهمة لمساعي مواجهة الفيروس وحماية الاطباء والكوادر في الخط الاول.

واشار البيان الى انه "بعد اقرار خطة التوزيع فان اللقاح سيوفر للمراكز المحددة في جميع المحافظات من اجل اعطائها للمجموعات الرابضة في الخط الاول ويواجهون الخطر".

وتابع ان "حكومة اقليم كوردستان تعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتوفير اللقاح وضمان حصة الإقليم منه".

واوضح بارزاني انه يعمل شخصيا بجدية على هذا الموضوع ويتابع للتأكد من وصل اللقاح لكل فرد في إقليم كوردستان، مشدد على ان هذا الامر لن يكون سهلا، الا انه يتوجب توفير اللقاح لستة ملايين مواطن في الاقليم.

وتابع بارزاني ان حكومة الاقليم تعمل الان على تنفيذ برنامج للتلقيح الشامل لسكان الاقليم، وان الفرق الصحية والكوادر في الخط المتقدم في مواجهة كورونا ومنتسبي الاجهزة الامنية والمسنين والاشخاص الذين يخشى من تعرضهم للفيروس هم في مقدمة من سيتم تلقيحهم ضد الوباء.

وأضاف انه "بعد ذلك سيتم تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المواطنين وفقا للعمر والتعليمات الصحية المحددة"، معربا عن امله بان يتمكن الجميع بعد هذه المرحلة من العودة الى ممارسة حياتهم ومعيشتهم وان ينتعش الوضع الاقتصادي.

كما عبر بارزاني عن ثقته من "التمكن من تطبيع الاوضاع ولكن وبلاشك فان حكومة الاقليم لا تستطيع ان تفعل ذلك لوحدها، لذلك يتوجب على المواطنين بصورة عامة ان يكونوا متعاونين ومساعدين وان يمارسوا دورهم من اجل المصالح العامة، وهذا يتم عن طريق الالتزام بالتعليمات الصحية واجراءات الوقاية من اجل حماية المجتمع بصورة عامة".