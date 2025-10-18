بارزاني: نعمل بجد على تشكيل حكومة كوردستان قبل الانتخابات العراقية

شفق نيوز – أربيل

رجّح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، تشكيل حكومة إقليم كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤكداً وجود عمل جاد لتشكيلها في هذا التوقيت.

ونقل بيان رسمي عن بارزاني قوله، خلال كلمة له أثناء مشاركته في اجتماع موسّع عُقد اليوم، وضم عدداً من رجال الدين الإسلامي وممثلي المكونات الدينية الأخرى في إقليم كوردستان، "نأمل أن تتشكل حكومة كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وهناك عمل جاد من أجل ذلك".

وأشار الزعيم الكوردي، وفقاً للبيان، إلى أن "لكل مواطن الحق في التصويت بحرية، لكن من المهم تقدير الجهود التي بُذلت لخدمة مدن كوردستان، والعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار دون تفرقة".

وأضاف، ان "كوردستان ستواصل مساعيها لتكون إلى جانب من يعرف حقوق شعبها ويدافع عنها".

ووجّه بارزاني "شكره العميق لشعب كوردستان"، ونقل عنه البيان قوله "أتوجه بامتناني الكبير لشعب كوردستان الذي واجه الظلم بصبر وإيمان، ورغم كل الملاحظات شارك في الانتخابات من أجل مصلحة كوردستان".

وأشار بارزاني، إلى وجود "مخططات كثيرة تستهدف كوردستان، وهي سياسة مارستها الحكومات العراقية المتعاقبة عبر التاريخ، لكننا بوحدتنا فقط نستطيع مواجهة كل التحديات، وهذا من أجل مصلحة ومستقبل شعب كوردستان".

وأضاف ان "الأعداء يحاولون بشتى الطرق طمس الثقافة الأصيلة للشعب الكوردي عبر إدخال عادات دخيلة عليها، لكن بفضل الله ووحدتكم سيُفشل هذا المسعى".

وأوضح، أن "ثقافة التعايش المتوارثة عن آبائنا وأجدادنا هي جزء من هوية كوردستان، فنحن جميعاً بشر وعباد لله، ووجودكم المتنوع معاً يمثل أجمل صورة للتعددية في العالم، لقد أسهمت هذه الثقافة في خدمة كوردستان وتاريخها، فالإرهاب لم يميز يوماً بين الأديان، ولذلك علينا ألا نسمح بأي تفرقة بيننا، ونأمل أن تستمر هذه الروح وتتجذر أكثر فأكثر".

ودعا بارزاني، العلماء ورجال الدين وفق البيان، إلى القيام بدور أكبر في تعزيز الانتماء للوطن ونشر روح المحبة بين الناس، محذراً من انتشار المواد المخدرة التي وصفها بأنها "آفة العصر وخطر يهدد تماسك الشباب".

وأكد أن "مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية يجب أن تقوم على الإيمان والتعاون بين جميع الأديان".