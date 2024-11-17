بارزاني: نرغب بتشكيل حكومة ائتلافية وفقا للاستحقاقات الانتخابية

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الأحد، عن رغبته بتشكيل حكومة ائتلافية في اقليم كوردستان تراعي الاستحقاق الانتخابي في تمثيلها.

جاء ذلك خلال لقائه، السفير البولندي لدى العراق مارجين كوبياك، وفقا لبيان صادر عن مقر بارزاني.

وهنأ السفير الزعيم الكوردي على نجاح الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في الاقليم، وقال إن بلاده تولي أهمية كبيرة لدور إقليم كوردستان في العراق وتنمية المنطقة.

بدوره أشار بارزاني إلى الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وقال إن مشاركة الشعب الكوردستاني في الانتخابات في أجواء سلمية رفعت رؤوسنا جميعا.

وأضاف أنه مع إجراء الانتخابات بنجاح، ستكتمل مرحلة تشكيل الحكومة والمفاوضات بين الأطراف بنجاح ايضا، مردفا بالقول إنهم يريدون تشكيل حكومة ائتلافية وفقا لاستحقاقات الانتخابات.