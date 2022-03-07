رئيس الاقليم مهنئا "كاكه حمه": نقدر نضالكم وننظر له باحترام

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، وكوادره بمناسبة نجاح مؤتمر الحزب، متمنيا لهم النجاح.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني هنأ بنجاح مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني واعادة انتخاب محمد الحاج محمود رئيسا له، متمنيا له ولجميع قيادات واعضاء وكوادر وجماهير الحزب النجاح.

واضاف البيان ان بارزاني أكد انه ينظر نضال وكفاح وتضحيات الحاج محمود وحزبه باحترام وتقدير، معربا عن امله ان يقدم الجميع في اقليم كوردستان الخدمات لحاضر ومستقبل كوردستان بوحدة الصف والانسجام والعمل المشترك وان يوحد الجميع صفوفهم من أجل الحصول على حقوق شعب كوردستان.