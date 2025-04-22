بارزاني مهنئاً بمناسبة يوم الصحافة الكوردية: الإعلام يمثل سلاحاً فاعلاً في العالم

شفق نيوز/ وجّه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، رسالة تهنئة بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، مؤكداً أن الإعلام الكوردي يمثل سلاحاً فاعلاً لتعريف العالم بقضية الشعب الكوردي.

وأعرب بارزاني في رسالته، التي وردت لوكالة شفق نيوز، عن "أحرّ التهاني والتبريكات للصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام في كوردستان"، مشيداً بـ "دور الصحافة الكوردية في تعزيز الوعي القومي، وصون اللغة الكوردية وتطويرها".

وأضاف أن "الإعلام الكوردي يمثل سلاحاً فاعلاً لتعريف العالم بقضية الشعب الكوردي العادلة، إلى جانب كونه وسيلة لحماية ثقافة التعايش وتعميق قيم السلام والتسامح في المجتمع الكوردستاني".

ودعا الزعيم الكوردي، الصحفيين والإعلاميين إلى "الالتزام بالمهنية العالية في تناول الأحداث والتطورات، مع مراعاة القيم والمصالح العليا للشعب الكوردي".