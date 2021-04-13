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بارزاني مهنئاً بعيد "جارشمبا سور": سنواصل العمل لتحرير المختطفين الايزيديين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-13T15:56:36+0000
بارزاني مهنئاً بعيد "جارشمبا سور": سنواصل العمل لتحرير المختطفين الايزيديين

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، التهاني للايزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد رأس السنة (جارشمبا سور: الاربعاء الاحمر)، متعهدا ببذل كل ما في الوسع لانقاذ مابقي من المخطتفين الايزيديين على يد تنظيم داعش.

وجاء في رسالة التهنئة وردت لوكالة شفق نيوز، انه يهنئ عيد رأس السنة (جارشمبا سور : الاربعاء الاحمر) لجميع الايزيديين في كوردستان والعالم، وخصوصا لذوي ضحايا الارهاب والذين مازالوا يقضون حياتهم في المخيمات، متمنيا ان يعود العيد والمناسبات القادمة في اوضاع افضل.

واضاف بارزاني ان العيد هذه السنة ايضا يحل والعالم اجمع وكوردستان يعاني من وباء كورونا المستجد كوفيد19، معربا عن الامل ان يلتزم الجميع بالاجراءات الصحية والوقائية.

وجدد بارزاني التأكيد لجميع الايزيديين انه لحين بقاء اخر ايزيدي مختطف فانه يبذل جميع ما بوسعه لكشف مصيرهم وتحريرهم، وستستمر مساعيه مع الحكومة الاتحادية العراقية لاعادة اعمار المناطق الايزيدية وتحويل سنجار الى محافظة.

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