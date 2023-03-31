بارزاني مهنئاً بعيد تأسيس الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني: كانوا مؤمنين دائماً بحقوق شعب كوردستان

شفق نيوز / هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، الحزبان الشيوعي العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما، مشيرا إلى أن الشيوعيين كانوا مؤمنين دائما بالحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني ورفاق الحركة التحررية الكوردية في مراحل عديدة.

وقال بارزاني في بيان نشره مقره ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني إلى السكرتير العام وأعضاء اللجنة المركزية للحزبين وأتمنى لهما التوفيق".

واضاف بارزاني أن "الحزب الشيوعي هو حزب ثوري مناضل وله تاريخ طويل من التضحيات وبصمة في النضال السياسي والاجتماعي والثقافي لشعب العراق و شعب كوردستان جدير بالتقدير".

وأضاف بارزاني أن "الشيوعيين كانوا مؤمنين دائما بالحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني وكانوا من أنصار ورفاق الحركة التحررية الكوردية في مراحل عديدة".

وختم بارزاني قائلا؛ "في ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعي الكوردستاني والعراقي أتمنى لكم دوام النضال والنجاح".