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بارزاني مهنئا بذكرى جريدة "خبات": منبر اصيل للرسالة الحقيقية والسلمية لشعبنا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-04T18:58:24+0000
بارزاني مهنئا بذكرى جريدة "خبات": منبر اصيل للرسالة الحقيقية والسلمية لشعبنا

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، أن جريدة خبات كانت في تاريخ الحركة التحررية الكوردستانية منبرا اصيلا لايصال الرسالة الحقيقية والسلمية للشعب الكوردي، مبينا انها تمارس لحد الان دورها في الدفاع عن المكتسبات القومية والوطنية.

وجاء في رسالة تهنئة بعثها بارزاني لجريدة "خبات" بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لصدورها العلني، ووردت لوكالة شفق نيوز، انه في تاريخ الحركة التحررية للشعب الكوردستاني كانت جريدة خبات منبرا اصيلا لتوصيل الرسالة الحقيقية والسلمية للشعب الكوردي، مبينا انها مازالت هذه الجريدة تمارس دورا رياديا ومهنيا في الدفاع عن المكتسبات القومية والوطنية والالتزام بالقانون والعمل الصحفي.

واضاف بارزاني ان جريدة "خبات" هي في الصفوف المتقدمة وتعمل بصدق من اجل رفع مستوى الوعي الوطني والتعايش السلمي.

وصحيفة خبات، هي الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسست في العام 1959.

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