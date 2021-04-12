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بارزاني مهنئاً بحلول رمضان: ندعو لوحدة الصف والتغلب على المشكلات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T19:10:53+0000
بارزاني مهنئاً بحلول رمضان: ندعو لوحدة الصف والتغلب على المشكلات

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، التهاني والتبريكات لجميع المسلمين في كوردستان والعام بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا الجميع للعمل على نجاح المساعي لوحدة الصف والتغلب على المشكلات بروح التسامح والمصالحة والتعاون.

وجاء في بيان لبارزاني، "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اهنئ جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، متضرعا الى الله تعالى ان يعود هذا الشهر المبارك بالخير واليمن وان يتقبل صيام ودعاء وعبادة المسلمين، وان يخلص بلدنا والانسانية والعالم من جميع الامراض والاوبئة".

وتمنى بارزاني في هذا الشهر "نجاح كل المساعي والخطوات نحو الانسجام ووحدة الصف، والتغلب على جميع المشكلات بروح التسامح والمصالحة والتعاون، وان نحقق مستقبلا افضل لشعبنا".

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