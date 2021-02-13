سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني مهنئاً بانتخاب خان: نتطلع لتحقيق العدالة لضحايا داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-13T17:30:54+0000
بارزاني مهنئاً بانتخاب خان: نتطلع لتحقيق العدالة لضحايا داعش

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت، الحقوقي البريطاني كريم خان لانتخابه مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال بارزاني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطباً خان، "تهانينا بانتخابك مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية. أنا واثق من أنك ستستمر في خدمة قضية العدالة بحماس مثل جهودك المستمرة لتحقيق العدالة لضحايا داعش والمجتمع الإيزيدي على وجه الخصوص".

وانتخب خان، الجمعة، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية خلفا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان. 

وفاز خان (50 عاما) الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفات ضخمة وقضايا معقدة، في محكمة يتم باستمرار التشكيك في شرعيتها.

ترأس خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مؤخرا تحقيقا خاصا للأمم المتحدة حول جرائم تنظيم داعش، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.

related

بارزاني يحيل ضباطاً كباراً في مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد

Date: 2021-02-03 09:12:14
بارزاني يحيل ضباطاً كباراً في مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد

بارزاني يدعو إلى وحدة الصف لتجاوز أزمات إقليم كوردستان

Date: 2020-08-15 15:36:15
بارزاني يدعو إلى وحدة الصف لتجاوز أزمات إقليم كوردستان

بارزاني: مقتل البغدادي لم يؤثر على قدرة داعش والتنظيم لايزال يجند الناس بصفوفه

Date: 2020-02-15 19:56:17
بارزاني: مقتل البغدادي لم يؤثر على قدرة داعش والتنظيم لايزال يجند الناس بصفوفه

برلمان اقليم كوردستان يجهّز اسئلةً لمسرور بارزاني بجلسة استضافته

Date: 2020-10-01 10:41:59
برلمان اقليم كوردستان يجهّز اسئلةً لمسرور بارزاني بجلسة استضافته

بارزاني يدعو الادعاء العام في الاقليم للتحقيق بمزاعم حول مليار و250 مليون دولار

Date: 2020-03-29 10:42:50
بارزاني يدعو الادعاء العام في الاقليم للتحقيق بمزاعم حول مليار و250 مليون دولار

بارزاني يطلع على سير العمل بمشروع طريق أربيل - دهوك

Date: 2020-08-31 12:49:06
بارزاني يطلع على سير العمل بمشروع طريق أربيل - دهوك

رئيس حكومة إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية الى روما والفاتيكان

Date: 2020-02-16 20:03:24
رئيس حكومة إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية الى روما والفاتيكان

بارزاني يتوعد بالقصاص "الشديد" من المعتدين على السيّاح

Date: 2021-01-02 18:08:23
بارزاني يتوعد بالقصاص "الشديد" من المعتدين على السيّاح