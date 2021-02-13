بارزاني مهنئاً بانتخاب خان: نتطلع لتحقيق العدالة لضحايا داعش

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت، الحقوقي البريطاني كريم خان لانتخابه مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال بارزاني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطباً خان، "تهانينا بانتخابك مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية. أنا واثق من أنك ستستمر في خدمة قضية العدالة بحماس مثل جهودك المستمرة لتحقيق العدالة لضحايا داعش والمجتمع الإيزيدي على وجه الخصوص".

وانتخب خان، الجمعة، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية خلفا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

وفاز خان (50 عاما) الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفات ضخمة وقضايا معقدة، في محكمة يتم باستمرار التشكيك في شرعيتها.

ترأس خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مؤخرا تحقيقا خاصا للأمم المتحدة حول جرائم تنظيم داعش، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.