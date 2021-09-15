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بارزاني من بريطانيا: كوردستان عامل استقرار وعلى استعداد لحل المشكلات مع بغداد بالحوار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-15T20:50:34+0000
بارزاني من بريطانيا: كوردستان عامل استقرار وعلى استعداد لحل المشكلات مع بغداد بالحوار

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع مجموعة اصدقاء كوردستان في البرلمان البريطاني، بأن كوردستان ستبقى كدأبها دائما عاملا للأمن والاستقرار وعلى استعداد لحل جميع مشكلاتها مع الحكومة الاتحادية بالحوار على اساس مبادئ الدستور.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في زيارته الحالية الى العاصمة البريطانية لندن، اجتمع في مأدبة عشاء مع مجموعة البرلمانيين البريطانيين للصداقة مع اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان بارزاني قدم خلال حوار مفتوح نبذة عن الأوضاع والتطورات الحالية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة اوضح فيه رؤاه وافكاره والاقليم لكيفية معالجة المشكلات والمساعي والخطوات من اجل حماية الامن والاستقرار في المنطقة.

وجدد بارزاني التأكيد بأن كوردستان ستبقى كدأبها دائما عاملا للامن والاستقرار وعلى استعداد لحل جميع المشكلات مع الحكومة الاتحادية العراقية بالحوار وعلى اساس الدستور، معربا عن شكره للدعم الذي تقدمه مجموعة البرلمانيين البريطانيين من اصدقاء كوردستان والحكومة البريطانية لاقليم كوردستان.

ومن جهته عبرت المجموعة فضلا عن سرورها بالعلاقات بين اقليم كوردستان مع بريطانيا، عن التأكيد على الاستمرار في السعي والعمل والمساندة لاقليم كوردستان وتوفير وحماية حقوقه الدستورية، متمنيا له النجاح.

وكانت الاوضاع والتطورات في المنطقة بصورة عامة وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك محورا اخر من محاور اللقاء.

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