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بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-27T20:47:56+0000
بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة

شفق نيوز/ عبر الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، عن حزنه لوفاة الشخصية الوطنية والاكاديمي الكوردي في تركيا قدري يلدرم، عادا رحيله "خسارة كبيرة".

وجاء في برقية تعزية لبارزاني بمناسبة وفاة يلدرم اطلعت عليها شفق نيوز، "بحزن بالغ تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية والاكاديمي الكوردي في الشمال واستاذ في جامعتي دياربكر وماردين الدكتور قدري يلدرم".

وأضاف أن "البحوث والمساعي والجهود التي بذلها الدكتور يلدرم لتطوير اللغة والادب والتاريخ الكوردي موضع تقدير، وخسارة شخصية مثل دكتور قدري يلدرم خسارة كبيرة".

وعبر بارزاني عن تعازيه لاسرة وذوي واصدقاء الراحل وجميع المثقفين في كوردستان، وشاطرهم احزانهم بفقده، داعيا الله تعالى ان يسكن الفقيد الجنة وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن تعازيه بمناسبة وفاة يلدرم.

وقدم بارزاني، في تغريدة على تويتر، تعازيه لعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم، مشاركته لهم همومهم. داعيا الله ان يبارك في أرواحهم برحمته.

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