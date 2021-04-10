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بارزاني معزيا بوفاة دلزار: قدم خدمة كبرى للأدب الكوردي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-10T18:59:45+0000
بارزاني معزيا بوفاة دلزار: قدم خدمة كبرى للأدب الكوردي

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، عن تعازيه ومواساته بوفاة الشاعر الكوردي البارز احمد دلزار، واصفا اياه بالشاعر صاحب الفكر والمعتقد والوطني الذي قدم خدمة كبرى للادب والشعر الكوردي.

وجاء في رسالة تعزية لبارزاني، وردت لوكالة شفق نيوز، انه تلقى باسى بالغ نبأ وفاة شاعر شعبنا الكبير احمد دلزار، مبينا ان دلزار كان شاعرا وشخصية صاحب فكر ومعتقد ووطنيا قدم خدمة كبرى للادب والشعر الكوردي وان نتاجاته النادرة ستبقى خالدة في نفوس محبي الادب والمثقفين. 

ووجه بارزاني تعازيه ومواساته لاسرة وذوي الراحل وجميع المثقفين والكتاب والشعراء في كوردستان، مشاطرا اياهم احزانهم بالمناسبة.

وتوفي الشاعر الكوردي أحمد دلزار، يوم السبت، في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عن عمر تجاوز المئة العام، بعد صراع طويل مع المرض.

والشاعر أحمد دلزار، الذي لُقب بالشاعر الأممي ولد في كويسنجق، عام 1920، وأكمل دراسته الدينية لدى الكتاتيب والابتدائية والمتوسطة في المدينة نفسها والتحق ببعض الدورات الثقافية خارج الوطن.

وللشاعر الراحل، دواوين شعرية باللغتين العربية والكوردية.

وقبل عام 1959 أصبح عضواً في اتحاد الأدباء العراقيين، وفي 1970 أصبح عضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء الكورد، وبين أعوام 1974-1979 كان يمثل في أربيل الجبهة الوطنية فاختير عضواً في المجلس التشريعي لمنطقة "الحكم الذاتي" في كوردستان في دورتيه الأولى والثانية.

في خضم الحرب العالمية الثانية التحق بالخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات تقريباً، وبعد ذلك دخل المعترك السياسي. ومنذ 1947 والى بداية العقد العاشر من القرن الماضي قضى معظم أيامه في السجون والمعتقلات والتشرد.

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