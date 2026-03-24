بارزاني معزياً بضحايا البيشمركة: عمل عدواني لا يمكن تبريره

شفق نيوز- أربيل

دان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، استهداف قوات البيشمركة في أربيل من قبل الجيش الإيراني، واصفاً الهجوم بأنه "عمل عدواني" لا يمكن تبريره.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفِّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات بيشمركة كوردستان، وأسفر للأسف الشديد عن استشهاد كوكبةً من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر بجروح".

وتابع بارزاني أنه "إذ أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى عوائل شهداء هذا الاعتداء غير المشروع، وأشاطِرهم أحزانهم، أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف أن "هذا الهجوم يعدُّ عملاً عدائياً ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها مثل هذه الاعتداءات المتكررة ضد إقليم كوردستان دون مراعاة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".

وبين أن "ذلك يأتي في حين لم يكن إقليم كوردستان أبداً جزءاً من الحرب التي تشهدها المنطقة، ولم يشكِّل في أي وقت تهديداً على دول الجوار، وتبقى البيشمركة هي أعز وأغلى ثروة وطنية يملكها شعبنا ويفتخر بها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.