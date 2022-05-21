بارزاني معزياً برحيل الشاعر مظفر النواب: كان صديقاً مخلصاً لشعب كوردستان

شفق نيوز / بعث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، برقية تعزية، برحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب.

وذكر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق بكل مكوناته فقد شاعراً كبيراً قضى سنوات عمره كلها يناضل بأدبه الملتزم من أجل عراق ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب ومكوناته ويصون كرامتهم".

وأضاف أن "مظفر النواب كان صديقاً مخلصاً لشعب إقليم كوردستان وقضيته، وأفنى حياته مناضلاً عنيداً، واجه الطغيان سواء في العراق أو لاجئاً في بلاد المنافي".

وتابع بارزاني: "إنها خسارة كبيرة لا تعوض لقامة وطنية تمنينا لو أنها غادرت الحياة وهي على أرض الوطن وليس في المنافي، ولو كانوا اهتموا بها منذ السقوط وعوضوها عن سنوات الظلم والإبعاد كما فعلوا اليوم من حفاوة في استقبال الجثمان، لكان درساً بليغاً في احترام هكذا قامات مناضلة أفنت حياتها من أجل الشعب والوطن، ورسالة وطنية حريصة على كل مبدعي العراق ورموزه في حقول الأدب والفكر والمعرفة".

وكان الموت قد غيّب، أمس الجمعة، الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر ناهز 88 عاماً، فيما نعاه شعراء ومقربون النواب في تدوينات، بعد معاناة مع المرض.

وتوفي النواب في مستشفى الجامعة بالشارقة في دولة الإمارات.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن.

والنواب سليل عائلة أدبية ثرية تنتمي إلى البيت الهاشمي، وكان جده لوالده يقرض الشعر بالعربية والفارسية.

وتمكّن النواب من صناعة شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً الى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد، وهذا ما جعله شريدا في المنافي في أغلب عقود حياته.