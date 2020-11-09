بارزاني مديناً هجوم "الرضوانية": الإرهاب يهدد الجميع ويجب التعاون للتصدي له

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين "بشدة" الهجوم الذي استهدف نقطة للقوات العراقية في منطقة الرضوانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، مؤكداً أن الارهاب تهديد وخطر مستمر على حياة وأمان جميع الأطراف.

وجاء في بيان لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه يدين بشدة الهجوم الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية نقطة للقوات الامنية العراقية في الرضوانية وأسفر – للاسف – عن وقوع عدد من الضحايا بين القوات الامنية والمدنيين، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا والتمنيات بسرعة شفاء الجرحى.

واضاف البيان ان هذه الهجمات تثبت ان الإرهاب تهديد وخطر مستمر يستهدف حياة وامان جميع الأطراف، داعيا الجميع الى التعاون والتنسيق والتصدي له بالتوحد.