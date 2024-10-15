بارزاني: محاولات إسقاط الحزب الديمقراطي ستفشل كما فشلت جهود أقوى الخصوم

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، أن إقليم كوردستان قد حقق فخرًا كبيرًا بوصوله إلى مرحلة انتخاب نظام حكمه، معتبرًا ذلك انتصارًا ومنجزًا عظيمين.

وأشار بارزاني في كلمة له خلال مهرجان انتخابي ضخم في مدينة أربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن الانتخابات كانت مقررة قبل عامين، إلا أن بعض الأطراف وضعت عراقيل أمام العملية، مما أدى إلى قناعة تلك الأطراف بضرورة إجراء انتخابات مصممة مسبقًا في محاولة لكسر الحزب الديمقراطي.

ودعا بارزاني جميع الأحزاب، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، إلى مراجعة أنفسهم بعد الانتخابات والتفكير في حماية الإقليم وتعزيز روح الأخوة، مؤكدًا أهمية التعلم من أخطاء الماضي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما أضاف بارزاني: "لا تفكروا في الحصول على أشياء من الحزب الديمقراطي عنوة، فالمكاسب التي تتحقق بالصداقة لن تحصلوا عليها منا أبداً عنوة".

وأكد أن الذين يسعون لإسقاط الحزب الديمقراطي يجب أن يعلموا أن أشخاصًا ودولًا أقوى منهم حاولوا ذلك وفشلوا، بينما سيبقى الحزب الديمقراطي قائمًا.

وفي ختام كلمته، دعا بارزاني إلى إنهاء تجارة المخدرات وصناعتها بعد الانتخابات، مشددًا على أن هذه التجارة تمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الشعب.