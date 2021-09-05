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بارزاني لأكبر حزب معارض بتركيا: القدر يحتم على شعوب المنطقة التعايش المشترك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-05T10:59:06+0000
بارزاني لأكبر حزب معارض بتركيا: القدر يحتم على شعوب المنطقة التعايش المشترك

شفق نيوز/ أستقبل الزعيم الكوردي اليوم الأحد في صلاح الدين وفداً كبيراً من حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) برئاسة نائب رئيس الحزب أوغوز كان ساليجي.

وفي اللقاء أشار نائب رئيس الحزب إلى تاريخ التغييرات الداخلية في تركيا، قائلا: إن الديمقراطية ستكون سبباً لتنمية المنطقة، مؤكدا أنه من الضروري أن تكون للأحزاب الديمقراطية في المنطقة علاقات ودية مع بعضها البعض لتحقيق العدالة والتقدم.

كما أكد على أهمية وتأثير إقليم كوردستان في المنطقة والعراق، معربا عن أمله في أن تكون العلاقات بين الجانبين أوسع وأعمق.

من جانبه قال الزعيم بارزاني وفقا لبيان صادر عن مكتبه الاعلامي، إن القدر يحتم على شعوب المنطقة التعايش المشترك، وأفضل سبيل للتعايش هو الأخوة والسلام، ومعالجة المشاكل، ونشر لغة نكران الذات بينها، مشددا على ضرورة أن نستفيد جميعا من التجارب والأخطاء السابقة وأن نخدم السلام والتعايش بين الأمم.

وكانت آخر التطورات السياسية في المنطقة والانتخابات العراقية المقبلة محور آخر ارتكز عليه اللقاء.

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