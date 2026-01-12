بارزاني لإدارة نادي "آمد سبور" التركي: الرياضة رسالة للسلام والأخوة

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الاثنين، أن الرياضة لها دور محوري وبارز في مد جسور التواصل وإيصال رسالة السلام والأخوة بين الشعوب.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي "آمد سبور" الرياضي التركي، برئاسة رئيس النادي ناهيد إرين.

وذكر البيان أن "الوفد الضيف قدم خلال اللقاء إيجازاً عن الأنشطة والفعاليات الرياضية للنادي، بوصفه أحد الأندية الرائدة والمتميزة في تركيا"، مبيناً أن "الوفد أعرب عن تثمينه وتقديره للدور الذي يلعبه إقليم كوردستان في دعم وتطوير القطاع الرياضي".

بدوره رحب بارزاني لالوفد الزائر، مشددا على أن "للرياضة دوراً محورياً وبارزاً في مد جسور التواصل وإيصال رسالة السلام والأخوة بين الشعوب".