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بارزاني للقنصل الأمريكي: قضيتنا عادلة ومستعدون للتضحية في سبيلها  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-22T12:39:16+0000
بارزاني للقنصل الأمريكي: قضيتنا عادلة ومستعدون للتضحية في سبيلها  

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، ان شعب اقليم كوردستان صاحب قضية عادلة، فيما بيّن القنصل الأمريكي الجديد لدى الإقليم أن"الحرية" هدف مشترك لشعبي أمريكا وكوردستان.

وقال بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، استقبل، يوم الاثنين، القنصل الامريكي لدى اربيل ايرفن هيكس بمناسبة استلام منصبه". 

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والادارة الاميركية في مختلف المجالات ". 

ونقل البيان عن بارزاني قوله إن "الشعب الكوردستاني صاحب قضية عادلة ومستعد للتضحية في سبيلها".

من جهته أشاد القنصل الأمريكي بتضحيات شعب كوردستان ومواجهة الدكتاتورية"، مشيرا الى "الوصول الى الحرية هو هدف مشترك بين الشعبين الأمريكي والكوردستاني".

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