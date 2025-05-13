بارزاني للقنصل الفلسطيني: نأمل أن تنتهي مآسي ومعاناة شعبكم

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، خلال استقباله القنصل العام الجديد لفلسطين في أربيل، على عمق العلاقات بين الشعبين الكوردي والفلسطيني، آملاً بأن تنتهي المآسي والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "مسعود بارزاني، استقبل اليوم، في مصيف صلاح الدين، السفير ماهر الكركي، القنصل العام الجديد لفلسطين في أربيل".

وبين البيان، أن "القنصل الفلسطيني أشار خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعب الكوردي والشعب الفلسطيني، ناقلاً تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة وشعب فلسطين إلى الرئيس بارزاني، ومؤكداً على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين".

ولفت إلى أن "مسعود بارزاني من جانبه تطرق إلى عمق العلاقات بين الشعبين الكوردي والفلسطيني في مختلف مراحل النضال، منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وحتى الرئيس محمود عباس".

وشدد بارزاني، بحسب البيان، على أن "قضية الشعوب قد تمرّ بمحطات من التراجع أو الجمود، لكنها لا تنتهي"، ومعرباً عن أمله في أن "تنتهي المآسي والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأن تُحل قضيته بالسلام وبحل عادل ودائم".