بارزاني للقنصل الفرنسي: باريس كان لها دور بارز في تاريخ كوردستان

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، في بيرمام، مع يان بريم، القنصل الفرنسي في أربيل، العلاقات المشتركة بين إقليم كوردستان وفرنسا.

ورحب بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالقنصل الفرنسي، مؤكداً أن فرنسا كان لها دور مشهود في تاريخ الحركة التحررية لشعب كوردستان.

كما وصف دور فرنسا في جميع المراحل التاريخية لشعب كوردستان بالمهم، مضيفاً: "نحن فخورون بهذه العلاقات".

من جانبه، أعرب القنصل الفرنسي عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مؤكداً على استمرار العلاقات التاريخية المهمة بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وقدم يان بريم، شكره للدور البارز لبارزاني ودعمه لبناء العلاقات الثنائية بين الجانبين والاهتمام بتنميتها وإدامتها.

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث أيضاً شكّل الوضع السياسي والتعقيدات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، والعملية السياسية في العراق وداخل إقليم كوردستان".