بارزاني للسفير الروسي: ثقافة ومعتقدات الكورد لم تسمح للتطرف والإرهاب بالتجذر

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الخميس، أن تنوع ثقافة ومعتقدات الشعب الكوردي حصنته ضد التطرف والإرهاب.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين، السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، وتم خلال اللقاء الذي حضره أيضا القنصل الروسي في أربيل مكسيم روبين، تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي وتغيير المعادلات على المستويين العالمي والإقليمي.

واشار البيان الى انه تم تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق وجهود الحكومة العراقية الجديدة لتذليل العقبات والتحديات.

وناقش الاجتماع أيضاً الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان حيث أكد بارزاني على أنه لا ينبغي ان يؤثر الخلاف السياسي على إجراء الانتخابات ويجب إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان هذا العام.

وفي جانب آخر من اللقاء، تمت مناقشة مخاطر التطرف والإرهاب حيث أشار بارزاني إلى أن تنوع ثقافة ومعتقدات الشعب الكوردي التي لم تسمح للتطرف والإرهاب بالتجذر في المجتمع الكوردي.

وكانت العلاقات بين روسيا وإقليم كوردستان والعراق موضوعا آخر جرت مناقشته في الاجتماع، وفقا للبيان.