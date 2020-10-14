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بارزاني للسفير البريطاني: بإمكان المجتمع الدولي إرساء الاستقرار في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T20:31:56+0000
بارزاني للسفير البريطاني: بإمكان المجتمع الدولي إرساء الاستقرار في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي يوم الأربعاء العلاقات الثنائية والاوضاع في العراق والازمة الاقتصادية في العراق وكيفية اجتيازها.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الاربعاء، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحث معه علاقات اقليم كوردستان والعراق مع بريطانيا والاوضاع في العراق بصورة عامة وصعوبة الوضع الاقتصادي بصورة خاصة وكيفية اجتيازه، وكذلك المباحثات بين اربيل وبغداد لمعالجة المشكلات ومخاطر الارهاب ومهام التحالف الدولي ضد داعش. 

واشار البيان الى ان الجانبين ابديا رغبتهما لاستمرار التعاون والمشاركة بينهما، واكدا على ادامة العلاقات وخصوصا في المجال الاقتصادي.

ونقل البيان عن بارزاني قوله إن باستطاعة بريطانيا والمجتمع الدولي مساعدة العراق واقليم كوردستان من اجل الاستقرار وبناء المؤسسات.   

واعتبر بارزاني أن معالجة مشكلات اربيل – بغداد وجميع المشكلات الداخلية العراقية تشكل مفتاحا للهدوء والاستقرار في البلد.

كما اشار البيان الى ان اخر تطورات تفشي وباء كوفيد 19 وتداعياته وكيفية التصدي له والاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان والعلاقات بين العراق ودول الجوار وعدد من المسائل الاخرى كانت محاور اخرى في اللقاء.


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