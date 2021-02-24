بارزاني للسفير الامريكي: نرغب بعلاقات صحيحة وفعالة مع بغداد على اساس الدستور

شفق نيوز/ عدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه السفير الامريكي لدى العراق، اليوم الاربعاء، الحوار الاستراتيجي "إطاراً مهماً لاستدامة العلاقات"، مؤكداً استعداد اربيل لإقامة علاقات صحيحة وفعالة مع بغداد.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني استقبل، اليوم، السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر"، مشيراً إلى أن "الجانبين ناقشا خلال الاجتماع اخر التطورات الامنية والسياسية في العراق والهجمات على اربيل ومن ثم على بلد وبغداد".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على اهمية وضرورة التنسيق بين الاطراف المعنية في العراق واقليم كوردستان واستمرار التعاون والمساندة التي يقدمها التحالف الدولي للتصدي للإرهاب وحماية السلم والاستقرار".

وأشار البيان إلى أن "السفير الامريكي عبر عن التزام بلاده باستمرار الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي"، لافتاً إلى أن "بارزاني عدّ الحوار الاستراتيجي كاطار مهم لاستدامة العلاقات بين امريكا والعراق واقليم كوردستان".

وتابع البيان أن "بارزاني جدد التأكيد على أن اقليم كوردستان يرغب بعلاقات صحيحة وفعالة مع الحكومة الاتحادية ومستعد لحل مشكلاته معه على اساس مبادئ الدستور".

كما أشار البيان إلى أن "الاجتماع شهد بحث الاوضاع في اقليم كوردستان واهمية صف الاطراف، واخر تطورات تفشي فيروس كورونا والمساعي لتوفير اللقاحات والانتخابات العراقية المقبلة وتعاون الامم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا الصدد والاتفاق بين اربيل وبغداد لتطبيع الاوضاع في سنجار واوضاع سهل نينوى وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك".