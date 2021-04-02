بارزاني للتيار الصدري: نأمل حل خلافات بغداد وأربيل بعد إقرار الموازنة

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، عن أمله بحل الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم بعد التصويت على قانون الموازنة.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصّار الربيعي، وشكر التيار الصدري وقيادته على دعمهم ودورهم الإيجابي والمهم في إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوودستان وفقا للبيان عن أمله في أن "يكون تمرير الموازنة خطوة نحو حل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على أساس الدستور".

وسبق أن أجرى رئيس الحكومة سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من الزعماء العراقيين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية للإشادة بدورهم في إقرار قانون موازنة 2021.

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، وقدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب ما قاله عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز.