بارزاني للبطريارك مار آوا: إقليم كوردستان موطن التعايش ويجب المحافظة عليه

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال استقباله البطريارك الجديد للكنيسة الشرقية الاشورية الجديد مار آوا الثالث، يوم الثلاثاء، ان كوردستان موطن التعايش والانسجام القومي والديني ويتوجب المحافظة على هذا التعايش واغنائه.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي استقبل البطريارك الجديد للكنيسة الشرقية الاشورية في العالم مار آوا الثالث والوفد المرافق له والمؤلف من المطارنة ورجال الدين التابعين للكنيسة الشرقية الاشورية.

واشار البيان الى ان البطريارك مار آوا الثالث وفضلا عن الاشارة الى العلاقات التاريخية بين الاسرة البارزانية والكنيسة الشرقية الاشورية، عبر عن شكره لبارزاني لدعم وحماية التعايش والانسجام بين المكونات القومية والدينية في كوردستان.

اضاف البيان ان بارزاني عبر خلال اللقاء عن تهانيه للبطريارك مار آوا الثالث وسعادته للفترة السابقة التي انتقل فيها كرسي البطرياركية للكنيسة الشرقية الاشورية الى مدينة اربيل، مؤكدا على ان إقليم كوردستان هو موطن التعايش والانسجام بين المكونات ويتوجب المحافظة هذا التعايش واغنائه بشكل اكبر.