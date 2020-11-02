بارزاني لسكان كوردستان: الشتاء قادم التزموا بالاجراءات الوقائية

شفق نيوز/ طلب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، من سكان الاقليم الالتزام بالاجراءات الوقائية سيما مع قدوم فصل الشتاء.

وقال بارزاني، خلال احتفالية اقيمت، اليوم، لافتتاح احد المشاريع في اربيل، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "فيروس كورونا وللأسف يتفشى بسرعة".

وأضاف "انتهز هذه الفرصة لاطلب منكم الالتزام بالاجراءات الوقائية، سيما وإننا نتجه نحو فصل الشتاء، وربما الفيروس سينتشر بسرعة اكبر".

وتابع قائلا "لهذا اطلب واكرر طلبي في الالتزام بالاجراءات الوقائية لكي نتمكن في الاستمرار باقامة مثل هذه المشاريع لشعبنا، وأن لانفقد أعداداً أكثر من أحبتنا وأعزتنا",

ووضع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، حجر الاساس لمشروع "الذهب الاصفر" في مدينة اربيل بكلفة 250 مليون دولار امريكي، فيما عزا مسؤولون محليون انشاء المشروع الى عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الفلاحين حتى الان.

وسجلت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، أمس الاحد، 28 حالة وفاة وأكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء الى 77079 .



