بارزاني: كيان إقليم كوردستان هو جزء من نتاجات الانتفاضة

شفق نيوز/ اعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، أن كيان إقليم كوردستان هو جزء من نتاجات الانتفاضة التي خرج بها الشعب الكوردي في مطلع تسعينيات القرن المنصرم ضد نظام صدام حسين.

وانطلقت شرارة الانتفاضة من قضاء رانية قرب محافظة السليمانية في الخامس من شهر آذار العام 1991، وقد تمكن المنتفضون من السيطرة على المقار العسكرية والأمنية والحكومية التي كانت تخضع لسيطرة النظام السابق لتتسع تلك الشرارة وتشمل مناطق ومدن كوردستان كافة وينتج عنها إنهاء تواجد سلطة البعث.

وقال مسعود بارزاني في بيان بهذه المناسبة، إن الانتفاضة نجحت في ظل الارادة التحررية لشعب كوردستان وشجاعة البيشمركة و تخطيط و وحدة الجهات داخل الحركة التحررية الكوردية.

وأردف بالقول إن الانتفاضة اثبتت حقيقة للصديق والعدو ان الظلم والترهيب لن يتمكن ابدا من اضعاف الارادة التحررية داخل نفوس شعب كوردستان، منوها إلى أن الانتفاضة كانت تحمل قيما واهدافا سامية منها أن يعيش شعب كوردستان بحرية و كرامة في بلاده.

وأكد بارزاني، أن كيان اقليم كوردستان هو جزء من نتاجات انتفاضة شعب كوردستان، و يعتبر منجزا تاريخيا و ثمينا لشعب كوردستان، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا المنجز و تقويته ويجب ألّا يتم ابدا محاولة اضعافه و تحريف الاهداف التي انتفض شعب كوردستان في سبيلها".