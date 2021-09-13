سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني: كوردستان لوحة سلام للتعايش والحريات الدينية وليس هناك قوة بإمكانها تخريبها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-13T17:28:46+0000
بارزاني: كوردستان لوحة سلام للتعايش والحريات الدينية وليس هناك قوة بإمكانها تخريبها

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، تهانيه بمناسبة تعيين البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية الاشورية في العالم، مؤكدا ان كوردستان لوحة جميلة للتعايش والحريات الدينية والافكار وليس هناك قوة بامكانها تخريب هذا السلام والطمأنينة والتعايش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بمناسبة تعيين البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية الاشورية في العالم، اتقدم بالتهاني لقداسة البطريرك مار آوا الثالث واتمنى له النجاح".

وعبر بارزاني عن امله بأن يكون تولي "قداسة البطريرك مار آوا الثالث سببا في تنمية وتعميق ثقافة التعايش بين المكونات والسلام والطمأنينة في المنطقة".

واكد على ان "كوردستان كلوحة جميلة للتعايش والحريات الدينية والافكار وليس هناك قوة بإمكانها تخريب هذا السلام والطمأنينة والتعايش".

وجرت في مدينة عنكاوا في أربيل اليوم الاثنين، مراسم تسمية البطريرك مار آوا الثالث بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

وحضر المراسم التي جرت في كنيسة مار يوحنا، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعددا من المسؤولين.

ومار آوا روئيل من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1975، وانتخب بطريركاً ليكون الثاني والعشرين بعد المئة لكنيسة المشرق الاشورية، خلفاً للبطريرك مار كيوركيس الثالث صليوا الذي قدَّم استقالتَه العام الماضي لأسباب صحية.

 

related

نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

Date: 2019-06-10 13:29:21
نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

Date: 2019-09-18 15:49:35
بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

تكليف علاوي على طاولة نقاش بارزاني ومسؤول امريكي

Date: 2020-02-05 17:08:00
تكليف علاوي على طاولة نقاش بارزاني ومسؤول امريكي

مسعود بارزاني يصدر رداً على فيلم إيراني أثار جدلاً في اقليم كوردستان

Date: 2021-01-27 20:30:11
مسعود بارزاني يصدر رداً على فيلم إيراني أثار جدلاً في اقليم كوردستان

مسعود بارزاني: الانتخابات المقبلة في العراق يمكن أن تصبح مخرجاً جيداً للتجديد

Date: 2021-08-16 07:52:50
مسعود بارزاني: الانتخابات المقبلة في العراق يمكن أن تصبح مخرجاً جيداً للتجديد

مسعود بارزاني: العلاقات مع بغداد اتخذت مسارا إيجابيا وهناك فرصة لحل المشكلات

Date: 2020-10-21 13:58:47
مسعود بارزاني: العلاقات مع بغداد اتخذت مسارا إيجابيا وهناك فرصة لحل المشكلات

بارزاني يرحب بزيارة البابا والأخير مخاطبا إياه خلال لقائه: كوردستان أصبحت بيتا للمسيحيين (تحديث)

Date: 2021-03-07 05:23:09
بارزاني يرحب بزيارة البابا والأخير مخاطبا إياه خلال لقائه: كوردستان أصبحت بيتا للمسيحيين (تحديث)

مسعود بارزاني يرد على "الإساءة" للمرجع السيستاني: سنتابع الموضوع شخصياً فاحترامنا له كبير

Date: 2019-11-25 18:37:57
مسعود بارزاني يرد على "الإساءة" للمرجع السيستاني: سنتابع الموضوع شخصياً فاحترامنا له كبير