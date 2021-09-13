بارزاني: كوردستان لوحة سلام للتعايش والحريات الدينية وليس هناك قوة بإمكانها تخريبها

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، تهانيه بمناسبة تعيين البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية الاشورية في العالم، مؤكدا ان كوردستان لوحة جميلة للتعايش والحريات الدينية والافكار وليس هناك قوة بامكانها تخريب هذا السلام والطمأنينة والتعايش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بمناسبة تعيين البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية الاشورية في العالم، اتقدم بالتهاني لقداسة البطريرك مار آوا الثالث واتمنى له النجاح".

وعبر بارزاني عن امله بأن يكون تولي "قداسة البطريرك مار آوا الثالث سببا في تنمية وتعميق ثقافة التعايش بين المكونات والسلام والطمأنينة في المنطقة".

واكد على ان "كوردستان كلوحة جميلة للتعايش والحريات الدينية والافكار وليس هناك قوة بإمكانها تخريب هذا السلام والطمأنينة والتعايش".

وجرت في مدينة عنكاوا في أربيل اليوم الاثنين، مراسم تسمية البطريرك مار آوا الثالث بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

وحضر المراسم التي جرت في كنيسة مار يوحنا، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعددا من المسؤولين.

ومار آوا روئيل من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1975، وانتخب بطريركاً ليكون الثاني والعشرين بعد المئة لكنيسة المشرق الاشورية، خلفاً للبطريرك مار كيوركيس الثالث صليوا الذي قدَّم استقالتَه العام الماضي لأسباب صحية.