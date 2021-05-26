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نيجيرفان بارزاني: كوردستان تحمي القيم المشتركة مع العالم المتقدم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-26T14:44:09+0000
نيجيرفان بارزاني: كوردستان تحمي القيم المشتركة مع العالم المتقدم

شفق نيوز/ أكد رئيس أقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإقليم يسير على مسار وتوجه صحيح ويحمي جميع القيم والمعاني المشتركة مع العالم المتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، لسفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوس، وبحضور مسؤول مكتب الاتحاد الأوربي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق، والعلاقات بين اربيل وبغداد مع المجتمع الدولي والتعاون المشترك ومساع إعداد دستور إقليم كوردستان والانتخابات العراقية المقبلة".

واتفقا، على أهمية "تنمية العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بينهما، كما اتفقا على حاجة العراق وإقليم كوردستان، للمساعدات والتعاون بشكل أكبر من الاتحاد الأوربي في كثير من المجالات".

ووفقا للبيان كان لأوضاع إقليم كوردستان والحريات والديمقراطية وحقوق الانسان، محاور أخرى في الاجتماع".

وأكد بارزاني، أن "إقليم كوردستان يسير على مسار وتوجه صحيح ويحمي جميع القيم والمعاني المشتركة مع العالم المتقدم".

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