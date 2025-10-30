بارزاني: قطع رواتب إقليم كوردستان لا يقلّ خطورة عن حملات الأنفال والقصف الكيمياوي

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان يمثل قضية سياسية خطيرة لا تقلّ خطورة عن جرائم الأنفال والقصف الكيمياوي التي استهدفت الشعب الكوردي في العقود الماضية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات لإضعاف الإقليم والنيل من إرادته.

وقال بارزاني، خلال لقائه، في مدينة دهوك، بعدد كبير من أمهات وعوائل الشهداء والبيشمركة والنساء المكافحات في المحافظة، بحسب بيان لمقره، وورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديره العالي لتضحيات عوائل الشهداء ودور المرأة الكوردية في مسيرة النضال والتحرر".

وتابع بارزاني في كلمته: "باستثناء الله، لا ننحني لأحد، غير أننا ننحني إجلالا لأمهات الشهداء وعوائلهم"، مؤكدا أن "تضحيات النساء الكورديات وبطولاتهن أمانة عظيمة على عاتقنا جميعا".

وفي حديثه عن الأوضاع الراهنة، حذر بارزاني من المخططات التي تستهدف كيان إقليم كوردستان، موضحا أن "التهديدات الحالية أخطر من السابق، إذ يسعى الأعداء إلى إفقاد شبابنا الأمل والانتماء للوطن من خلال نشر الإدمان واليأس"، داعيا الأمهات إلى "تربية الأبناء على الوعي والمسؤولية لمواجهة هذه التحديات".

وأشار بارزاني إلى أن قطع رواتب موظفي الإقليم استُخدم كورقة سياسية من قبل أطراف داخلية وخارجية، قائلا: "رواتب شعب كوردستان تحولت إلى قضية سياسية، واستخدمها البعض كورقة ضغط ضد الإقليم، وساهمت جهات داخلية في تسهيل ذلك، وهذا لا يقلّ خطورة عن الأنفال والقصف الكيمياوي."

وختم بارزاني حديثه بالتأكيد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسس ليعيد الأمل للشعب الكوردي في أحلك الظروف، مضيفا أن "الحزب سيواصل تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان وصون مكتسباته".