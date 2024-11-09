بارزاني: قضية شعب كوردستان لن تتراجع إلى الوراء أبداً

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، أن قضية شعب كوردستان لن تتراجع لأنها نتاج التضحيات

جاء ذلك خلال لقائه في مصيف صلاح الدين، فوتوشي ماتسوموتو، سعادة السفير الياباني لدى العراق، وفقا لبيان صادر عن مقر بارزاني.

وذكر البيان انه خلال اللقاء الذي جاء في إطار الزيارة الوداعية التي أجراها السفير الياباني لدى العراق إلى بارزاني بمناسبة انتهاء مهام منصبه سفيراً لبلاده، عبّر السفيرُ عن تقديره لنضالات وتضحيات شعب كوردستان من أجل نيل الحرية، وثمّن عالياً دور الزعيم الكوردي في المراحل المختلفة من تاريخ نضال شعب كوردستان والعملية السياسية في العراق وكوردستان.

وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء تسليطُ الضوء على تاريخ الحركة التحررية لشعب كوردستان وكفاحه ومقاومته ورفضه الخضوع والاستسلام، حيث أكد بارزاني على أن قضية شعب كوردستان لن تتراجع إلى الوراء أبداً، وأن المكتسبات التي تحققت جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة التي بذلها شعب كوردستان وليست منحةً مقدمة من أي أحد أو جهة.

وفي محور آخر من اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة بين الشعبين الكوردستاني والياباني في مختلف المجالات.

كما شكّلت الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة جانباً آخر من اللقاء بين الرئيس بارزاني والسفير الياباني لدى العراق، بحسب البيان.