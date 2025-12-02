بارزاني: قصف كورمور لن يوقف مسيرة التقدم في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، خلال استقباله وفداً من وزارة الخارجية اليابانية، أن القصف الذي تعرض له حقل كورمور الغازي في السليمانية، لن يوقف مسيرة التقدم في إقليم كوردستان، حسب تعبيره.

وقال مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، استقبل اليوم وفداً من وزارة الخارجية اليابانية، ضمّ كلاً من ماساميچي سوغايا، المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية، آكيارا إيندو، سفير اليابان لدى العراق، وعدداً من الدبلوماسيين اليابانيين الآخرين".

ورحّب بارزاني، بحسب البيان بالوفد الضيف، وأكد الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن شعب كوردستان لطالما كانت لديه نظرة إيجابية تجاه الشعب والدولة والحضارة اليابانية.

وحول القصف الذي تعرض له حقل كورمور الغازي في السليمانية، أكد الرئيس بارزاني، أن "مثل هذه الاعتداءات والتهديدات لن توقف مسيرة التقدم في الإقليم".

وسلّط الرئيس بارزاني الضوء على "العملية السياسية في العراق، والمرحلة التي تلت انتخابات مجلس النواب العراقي، إضافة إلى أوجه النقص والخلل التي تشوب قانون الانتخابات، والتحديات التي تواجه العملية السياسية".

من جانبه أعرب وفد وزارة الخارجية اليابانية، بحسب البيان، عن قلقه تجاه الهجوم الأخير على حقل كورمور، وإلى جانب إعلان إدانته الشديدة له، أكد أن "هذه الهجمات تستهدف استقرار الطاقة والاقتصاد في العراق والمنطقة".

وأضاف أن "الوفد الضيف قدّم تهانيه للرئيس بارزاني على نجاح الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحصوله على أكثر من مليون صوت، معتبرين ذلك دليلاً واضحاً على المكانة الجماهيرية التي يحظى بها الحزب لدى المواطنين".

ولفت إلى أن "الوفد عبر عن إشادته بما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وازدهار، وأكد أن ذلك يُعد عاملاً مهماً يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على استعداد اليابان لتطوير علاقاتها مع الإقليم في مختلف المجالات.

وتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، ليلة الأربعاء الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

في حين أكد مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية مقداد ميري، يوم الأحد الماضي، أن لجنة التحقيق باستهداف حقل كورمور في السليمانية، أنجزت مهامها، وسيتم الكشف عن النتائج بعد أيام.