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بارزاني في وداع السفير الايطالي: داعش خطر حقيقي يجب التصدي له بمساندة التحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T13:42:48+0000
بارزاني في وداع السفير الايطالي: داعش خطر حقيقي يجب التصدي له بمساندة التحالف الدولي

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله للسفير الايطالي المنتهية ولايته لدى العراق، اليوم الاحد، أن داعش خطر حقيقي يجب التصدي له من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة وبمساندة من التحالف الدولي.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، بعد ظهر اليوم الأحد، سفير إيطاليا المنتهية مهامه في العراق برونو أنطونيو.

واشار البيان الى ان السفير الإيطالي عبّرَ خلال اللقاء، عن شكره لبارزاني وإقليم كوردستان على المساندة التي تلقاها خلال فترة عمله في العراق، معربا عن الأمل في المزيد من تطور علاقات إقليم كوردستان مع إيطاليا مستقبلاً.

واضاف البيان؛ ان انطونيو قدم التعازي لبارزاني باستشهاد كوكبة من البيشمركة الليلة الماضية أثناء تصديهم لداعش في كولة جو معبراً عن مشاركته الأحزان مع ذويهم.

ونوه البيان الى ان بارزاني من جانبه، عبر عن أمله في نجاح سعادة السفير في مهامه الجديدة وأثنى على جهوده وعمله من أجل تطوير علاقات إيطاليا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلى الدعم والمساعدات الإيطالية لإقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان بارزاني أكد أن هجوم داعش الليلة الماضية "واستشهاد كوكبة من بيشمركة كوردستان الأبطال"، يؤكد أن داعش خطر حقيقي يجب التصدي له من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة وبمساندة من التحالف الدولي.

وافاد البيان بان الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وجهود توحيد الصف وتحقيق التلاحم بين الأطراف السياسية الكوردستانية، وبصورة خاصة أهمية الموقف الموحد للأطراف الكوردستانية في بغداد، وأوضاع وتطورات المنطقة بصورة عامة، كانت مواضيع البحث في محور آخر للقاء.

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