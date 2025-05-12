بارزاني في ذكرى ليلى قاسم: رمز نضال المرأة الكوردية بوجه الظلم

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، عبر رسالة مؤثرة الذكرى الحادية والخمسين لإعدام المناضلة الكوردية الفيلية ليلى قاسم ورفاقها في بغداد خلال العام 1974 من قبل النظام السابق.

وقال بارزاني في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ليلى قاسم كانت نموذجاً لبطولة المرأة الكوردية، ورمزاً لنضال الإنسان الكوردي من أجل الحرية"، مشيداً بصمودها في وجه الطغيان وتضحيتها بحياتها دون أن ترضخ للذل أو الاستسلام.

وأضاف بارزاني: "في الذكرى الحادية والخمسين لإعدام واستشهاد ليلى قاسم ورفاقها، نبعث آلاف التحايا لأرواحهم الطاهرة، ولأرواح جميع شهداء درب الحرية".

وأحيا البيت الكوردي الفيلي، مساء السبت الماضي، الذكرى الواحدة والخمسين لإعدام المناضلة الفيلية ليلى قاسم، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وليلى قاسم، سياسية كوردية فيلية، ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني/ يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت قاسم، دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ أبريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.