بارزاني في ذكرى "انتفاضة آذار": مكتسباتها ملك شعب كوردستان والأجيال المقبلة

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، أن مكتسبات انتفاضة شعب كوردستان "انتفاضة آذار"، ملك شعب كوردستان والأجيال المقبلة.

وجاء في رسالة بارزاني بمناسبة ذكرى الانتفاضة التي وردت لوكالة شفق نيوز، أنه "لمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لانتفاضة شعب كوردستان، أتقدم بالتهاني والتبريكات لعوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال وجميع الوطنيين والمناضلين والأحرار وكل شعب كوردستان".

وأضاف أن "الانتفاضة هي امتداد لعقود من النضال وهي نتاج مقاومة وجهود ودماء الجماهير والقوى المناضلة في كوردستان، وأصبحت بداية جديدة وبعثت الأمل في حياة شعبنا. فقد كانت انتفاضة الشعب ضد مؤسسات الظالمين والمحتلين رسالة واضحة جداً بأنه رغم قوة المحتلين فأن إرادة الحياة الحرة والكريمة راسخةٌ وباقية دائماً في نَفْس الفرد الكوردستاني".

وأشار الزعيم الكوردي إلى أن "مكتسبات الانتفاضة هي ملك شعب كوردستان والأجيال المقبلة، وفي ذكرى انتفاضة شعب كوردستان نؤكد على إعلاء إنجازات وأهداف وقيم الانتفاضة وحمايتها وتعزيزها، ويجب أن لا يتم نسيانها أو تشويهها في أي ظرف وتحت أي ضغوط".