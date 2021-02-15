بارزاني: فقدنا مناضلاً كبيراً ومدافعاً قوياً عن حقوق شعب كوردستان

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بوفاة السياسي الكوردي روز نوري شاويس.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بارزاني عزى بوفاة المناضل الكوردي المعروف والبيشمركة الشجاع الدكتور روز نوري شاويس".

وجاء في نص التعزية: "مع بالغ الأسف والأسى، أحزنني حزناً عميقاً نبأ وفاة البيشمركة الشجاع والقيادي البارع السياسي الكوردستاني المعروف والمناضل الكبير وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الدكتور روز نوري شاويس".

وأضاف أن "للدكتور روز وعائلته الوطنية دوراً بارزاً ومشهوداً في الحركة التحررية لشعب كوردستان، وبرحيله تكون كوردستان قد فقدت سياسياً ومناضلاً كبيراً ومتمرساً لطالما كان مدافعاً قوياً عن حقوق شعب كوردستان في جميع مناصبه ومسؤولياته المهمة في إقليم كوردستان والعراق، وكان نموذجاً للإخلاص".

وتابع، "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص العزاء إلى الرئيس بارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأعضائه، وأعزي نفسي وعائلة المناضل الكريمة، متضرعاً إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان"، مؤكدا "ستبقى ذكراه ونضاله وتضحياته حيّة وخالدة في وجداننا إلى الأبد.

وتوفي، اليوم الاثنين، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روژ نوري شاويس عن 74 عاماً في احدى مستشفيات اربيل باقليم كوردستان اثر معاناة مع المرض لم تمهله طويلاً.

وروز نوري شاويس سياسي كوردي، ولد في سنة 1947، في مدينة السليمانية ، تولى رئاسة برلمان إقليم كوردستان لغاية 2004، وأصبح ممثلاً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مجلس الحكم عام 2004، وشغل مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي.