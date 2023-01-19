بارزاني عن ضحايا جريمة ماردين: حكومة الإقليم وتركيا سيبذلون جهودهم لتقديم الجناة للعدالة

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس، عن حزنه العميق بسبب الهجوم على عدد من مواطني إقليم كوردستان في محافظة ماردين التركية.

واضاف بارزاني في رسالة وزعها مقره ووردت لوكالة شفق نيوز؛ "أقدم أحر التعازي لأُسر ضحايا هذا الهجوم وأشاركهم أحزانهم".

وتابع الزعيم الكوردي؛ "أنني على يقين بأن حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية في تركيا سوف يبذلون قصارى جهودهم لكشف وقائع هذه الحادثة الأليمة والعثور على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة".