بارزاني عن أحداث "روج آفا": دفع الله ما كان اعظم ولم تقع حرب بين الكورد والعرب

شفق نيوز - اربيل

صرّح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، بأنه كانت لديه مخاوف "كبيرة جدا" من اندلاع حرب عرقية بين الكورد والعرب في سوريا على خلفية الصراعات الاخيرة بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" بقيادة الكورد قبل أن يتم التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "ميزوبوتاميا" بنسخته الـ11 الذي انطلقت فعالياته في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بمشاركة 800 طبيب وخبير محلي ودولي.

