بارزاني عن انسحاب شاخوان عبد الله: مصلحة الشعب الكوردي والحزب اقتضت ذلك

شفق نيوز- أربيل

أوضح رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الشعب الكوردي والحزب "اقتضت" انسحاب شاخوان عبد الله من الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي.

وقال بارزاني في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز: "أعبر عن تقديري البالغ للدكتور شاخوان عبد الله، الذي لعب دوراً فاعلاً وبذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في إطار مهامه البرلمانية والحزبية. وإذ أثني عليه لإنجازه واجباته وأعماله بروح وطنية، فإنه كان دائماً ملتزماً بالإجراءات والانضباط الحزبي ومحلاً للثقة".

وأضاف أن "مصلحة شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني اقتضت أن يسحب الدكتور شاخوان ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي".

وأكد بارزاني: "ومع ذلك، فإنني على ثقة تامة بأن شاخوان عبد الله هو ابن شجاع وجدير لهذا الشعب، وفي أي مكان أو منصب يكون فيه، سيبقى ابناً للبارتي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) ويؤدي مهامه وواجباته على أكمل وجه، وهو محل ثقتنا".

ومساء يوم أمس الاثنين، تنافس مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبد الله، ومرشح تيار الموقف الوطني، ريبوار كريم، على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إلا أنهما لم يحققا أغلبية الأصوات، ما استدعى إجراء جولة انتخابات ثانية انتهت هي الأخرى بعدم وصول أحدهما إلى العتبة الانتخابية، ما دفع المجلس إلى اللجوء لجولة ثالثة جرى تأجيلها إلى اليوم الثلاثاء.

وقبل بدء الجولة الانتخابية الثالثة، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني استبدال مرشحه النائب شاخوان عبد الله، بالنائب فرهاد أتروشي لشغل المنصب.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اشترط سحب ترشيح شاخوان عبد الله مقابل سحب مرشح التيار الموقف ريبوار كريم، مبيناً أن رؤساء الكتل السياسية بلغوا التيار الموقف بذلك، لكن التيار رفض ومتمسك بترشيح ريبوار كريم لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وانتهت جولة الانتخابات بفوز النائب الديمقراطي فرهاد أتروشي بـ178 صوتاً مقابل 104 أصوات حصل عليها مرشح تيار الموقف ريبوار كريم، ليفوز أتروشي بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.