بارزاني: على "قسد" الخروج من هيمنة العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين على ضرورة أن تخرج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من هيمنة حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفياً من المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في سوريا، كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكوردية وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية، كذلك تم التأكيد على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً.

وسلط بارزاني الضوء على الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في منطقة العمادية ليلة أمس، وأدان الهجوم بشدة.

وأكد رئيس الحكومة أن ثلاثة من أفراد الأمن والبيشمركة قد استشهدوا إلى الآن على أيدي حزب العمال الكوردستاني في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن سلوك حزب العمال الكوردستاني، بما في ذلك محاولاته لاستغلال المظاهرات السلمية في إقليم كوردستان، يهدد الاستقرار الإقليمي.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة خروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هيمنة حزب العمال الكوردستاني، وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها (قسد)، وفق البيان.

و"قسد" قوات متحالفة مع الولايات المتحدة وتنتشر في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

ووحدات حماية الشعب هي الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" المقرب من حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.