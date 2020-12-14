سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بارزاني: على "قسد" الخروج من هيمنة العمال الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-14T18:58:30+0000
بارزاني: على "قسد" الخروج من هيمنة العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين على ضرورة أن تخرج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من هيمنة حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفياً من المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في سوريا، كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكوردية وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية، كذلك تم التأكيد على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً.

وسلط بارزاني الضوء على الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في منطقة العمادية ليلة أمس، وأدان الهجوم بشدة.

وأكد رئيس الحكومة أن ثلاثة من أفراد الأمن والبيشمركة قد استشهدوا إلى الآن على أيدي حزب العمال الكوردستاني في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن سلوك حزب العمال الكوردستاني، بما في ذلك محاولاته لاستغلال المظاهرات السلمية في إقليم كوردستان، يهدد الاستقرار الإقليمي.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة خروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هيمنة حزب العمال الكوردستاني، وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها (قسد)، وفق البيان.

و"قسد" قوات متحالفة مع الولايات المتحدة وتنتشر في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

ووحدات حماية الشعب هي الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" المقرب من حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

related

حكومة الاقليم تناقش مشروعا اصلاحيا "يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين"

Date: 2019-11-03 16:42:13
حكومة الاقليم تناقش مشروعا اصلاحيا "يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين"

بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

Date: 2020-08-27 18:43:02
بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

مسرور بارزاني يستجيب لتحدي رئيس الاقليم ويشارك في حملة زراعة شجرة

Date: 2019-08-08 21:45:33
مسرور بارزاني يستجيب لتحدي رئيس الاقليم ويشارك في حملة زراعة شجرة

بإشراف رئيس الاقليم.. اجتماع رئاسي- حكومي بكوردستان يبحث جملة ملفات

Date: 2020-02-03 14:51:02
بإشراف رئيس الاقليم.. اجتماع رئاسي- حكومي بكوردستان يبحث جملة ملفات

مسرور بارزاني: مشروع الاصلاح لا علاقة له بالازمة الاقتصادية وتقليص الرواتب

Date: 2020-07-11 14:56:25
مسرور بارزاني: مشروع الاصلاح لا علاقة له بالازمة الاقتصادية وتقليص الرواتب

مسرور بارزاني يصل الى انقرة

Date: 2019-11-28 11:17:58
مسرور بارزاني يصل الى انقرة

مسرور بارزاني وجاويش أوغلو يشددان على استقرار المنطقة وحفظ أمنها

Date: 2019-07-17 19:35:43
مسرور بارزاني وجاويش أوغلو يشددان على استقرار المنطقة وحفظ أمنها

مجلس وزراء كوردستان يصادق على مشروع يخص الرواتب والتقاعد

Date: 2019-12-11 16:42:00
مجلس وزراء كوردستان يصادق على مشروع يخص الرواتب والتقاعد