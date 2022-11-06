بارزاني: أطراف عملت على تجزئة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولكنها فشلت

شفق نيوز/ قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، إن هناك أطرافاً (لم يسمها) عملت على تجزئة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلا أن مساعيها فشلت.

وأعلن ذلك الزعيم بارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر الـ14 للحزب الذي انعقد في مدينة دهوك.

وذكر بارزاني في كلمته، إن "المؤتمر قد نجح، وإننا جميعنا قد نجحنا، و لا يوجد شخص فائض على الحزب من اي منصب كان، ومن أي طرف كان"، مخاطبا حزبه بالقول "جميعكم استطعتم خدمة حزبكم اتمنى ألّا تحزنوا، واتمنى ان تتقبلوا النتائج بروح أخوية وتباشروا أعمالكم".

ولفت إلى أن "هناك بعض الاطراف شكلت غرفة عمليات مشتركة، هل هذه الغرفة مستمرة؟"، مردفا بالقول "كانوا يعملون على تجزئة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا اعرف هل اعزيهم مرة أُخرى، او ماذا سأقول لهم بمناسبة فشلهم".

وطالب بارزاني حزبه بتخويله في معالجة ما اعتبره خللا رافق المؤتمر الـ14 وهو عدم فوز أي مرشح من الكورد الإيزيديين بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد الزعيم الكوردي أنه "طالما هو وشقيقه الأكبر الراحل أدريس بارزاني التزما بوصية البارزاني الخالد الراحل ملا مصطفى البارزاني فإنه يتعين على النائب الأول لرئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، والنائب الثاني مسرور بارزاني الإلتزام بالوصية ذاتها".

وتابع بالقول إن "عملنا الأساسي سيبدأ في المرحلة المقبلة، ونحن جادون في تنظيم الحزب ونتابع علاقاتنا مع بغداد ومع الاحزاب السياسية الأخرى كافة"، مخاطبا الحزب الديمقراطي بالقول "ان المسألة جدية وتحتاج الى همتكم".

هذا واعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرع محافظة دهوك قائمة بأسماء الفائزين بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهم كل من: سداد بارزاني، ريبر أحمد، أوميد خوشناو، إسماعيل حاجك، علي عوني، أشواق جاف، سربست لزكين سندوري، آراس حسو ميرخان، علي حسين، آمنة ذكري، دلشاد شهاب، سكفان هالو، محسن كمال، سیروان بارزانی، علي تتر، نجاة علي، زاكروس فتاح، نوري عثمان شنكالي، بهرام عريف یاسین، أوميد صباح، بشتيوان صادق، هيوا أحمد، جعفر إيمينكي، شاخوان عبدالله، هيمن هورامي، هیوا كيلاني، كواهدار شيخو، جنار سعد عبدالله، عبدالخالق بابيري، سربست تروانشي، بلند إسماعيل، حميد علي، أفين هروري، سالار عثمان، نوزاد هادي، أحمد كاني، ساناو فريدون جوانروي، آري نانكلي، لیزا فلك الدين، فیان سلیمان، فالا فريد.

والأعضاء الاحتياط هم كل من: دیاري حسين، ساسان عوني، محمد خورشيد، جيا هركي، صباح بيت الله، قادر قاجاخ، ناظم هركي، برفان حمدي، جوان روجبياني.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد جدد خلال المؤتمر الثقة لرئيسه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني فيما انتخب كلاً من نيجيرفان بارزاني نائبا أولاً للرئيس، ومسرور بارزاني نائباً ثانياً.

وانطلق أعمال المؤتمر صباح يوم الخميس بحضور الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، ونائب رئيس الحزب رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، و800 مندوب للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.

وحمل المؤتمر شعار ( التجديد _ العدالة _ التعايش) الذي رفعه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الـ14 بدهوك بهدف مواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام.