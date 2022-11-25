بارزاني: سنستمر في العمل للقضاء على الفكر المتشدد العنيف المناهض للمرأة

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، تأكيده في مواصلة العمل للقضاء على الفكر المتشدد العنيف المناهض للمرأة، وتمهيد أرضية أفضل لمشاركة وشراكة المرأة في المعترك السياسي والإداري بالإقليم.

جاء ذلك في بيان أصدره الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال في بيانه، إنه "في هذه المناسبة نؤكد التعبير عن كامل دعمنا ومساندتنا لكفاح وحرية وحقوق المرأة والمساواة".

وأضاف "سنواصل كدأبنا السعي والعمل والكفاح في سبيل تحقيق المزيد وحماية حقوق المرأة وخلق مجتمع تتمتع فيه المرأة بالحرية والمساواة، ولا تتعرض بأي شكل وتحت أي مبررات للعنف والقتل. فما لم تتحرر المرأة لن يتحقق مجتمع حر متساوٍ وآمن ومدني متقدم".

وأردف رئيس الإقليم بالقول "كما نجدد في هذه المناسبة التأكيد على أننا نقف بكل الطرق في وجه جميع أنواع العنف والاعتداء والانتهاك لحقوق وحرية المرأة، وسنستمر في العمل من أجل القضاء على الفكر المتشدد العنيف وتمهيد أرضية أفضل لمشاركة وشراكة المرأة في المعترك السياسي والإداري بإقليم كوردستان".

وأضاف "سنتعاون وننسق مع الجهات المعنية في الداخل، وعلى الصعيد الدولي، لتتمتع المرأة بالحماية من كل الأوجه داخل الأسرة وفي محلات العمل وجميع المجالات العامة، وتكون محصنة ضد المضايقة والعنف".

وأختتم الرئيس نيجيرفان بارزاني بيانه بالقول "تحياتنا وتقديرنا لجميع النساء والجهات والمنظمات التي تكافح كل يوم في سبيل تحقيق الحرية والسلام وحقوقهن. تحية للأرواح الطاهرة لضحايا العنف ضد المرأة وكل النساء اللائي كافحن وناضلن من أجل الحرية والمساواة والسلام، في أي مكان من العالم، ونحيي ذكراهن بإجلال وإكرام".