بارزاني: سنبذل كل ما بوسعنا لتبقى كوردستان بمنأى عن الحروب

شفق نيوز - اربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل ابقاء اقليم كوردستان بمنأى عن الحروب في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة ذكرى انتفاضة الشعب الكوردي ضد نظام البعث السابق بالعراق في مطلع تسعينيات القرن المنصرم.

وقال بارزاني في بيان له اليوم، إن الانتفاضة كانت نتاجاً وامتداداً لنضال وتضحيات جماهير وقوى كوردستان المناضلة على مدى عقود. ويجسّد هذا الحدث الحافل بالفخر والمجد لكل فرد كوردستاني في الحاضر والمستقبل، رسالة الصمود وعدم الاستسلام، ويكرّس معاني التحرر وإرادة العيش بعزّة وشموخ.

وأضاف أنه "وإذ تمر منطقتنا الآن بظروف معقدة وحساسة للغاية، نأمل أن تجد كل المشاكل والخلافات في المنطقة طريقها إلى الحل عبر الوسائل السلمية"، مردفا بالقول: نحن من جانبنا سنبذل كل ما بوسعنا لتبقى كوردستان بمنأى عن الحروب والمآسي والويلات، وتظل مُصانةً وآمنة.