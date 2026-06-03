بارزاني: سلاح البيشمركة تاريخ وتضحية وليس قطعة حديد

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، أن قوات البيشمركة تمثل تاريخاً كبيراً لكوردستان وولدت من "دماء وكدح ودموع شعب كوردستان".

وقال بارزاني في رسالة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "منذ فترة، وبسبب الأوضاع السياسية الخاصة التي استجدت، تتحدث بعض الأطراف عن سلاح البيشمركة، ويطرحون في هذا الصدد تحليلات خاطئة وآراء غير صحيحة، وهنا يجب على الجميع أن يتذكروا أن البيشمركة ولدت من دماء وكدح ودموع شعب كوردستان".

وأضاف بارزاني أن "سلاح البيشمركة ليس مجرد قطعة حديد أو ترسانة أو أداة للقتال؛ فسلاح البيشمركة هو التاريخ، والتضحية، والكرامة، والعقيدة. سلاح البيشمركة هو ذلك الوجدان والالتزام الذي تحمله دائماً تجاه شعبها وأرضها ووطنها".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد جدد تأكيده في 14 أيار/ مايو الماضي على ضرورة التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للإرهاب ومنع عودة ظهوره مرة أخرى في البلاد.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن "البيشمركة لا تشكل خطراً على العراق، بل هم حماة الوطن وفي عملية تحرير البلاد من قبضة داعش تبين ذلك من حماية بغداد ومحاربتها التنظيم المتشدد وكسر اسطورته".

هذا وكان رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، قد بحث في 6 أيار/ مايو الماضي، مع عضوي لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني وچیمن بارزاني، شمول قوات البيشمركة بالقوانين والامتيازات الخاصة بالقوات الأمنية العراقية.