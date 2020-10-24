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بارزاني: سجلنا زيادة سريعة بكورونا .. السليمانية: ما نستطيع فعله حاليا تقليل الاصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-24T09:57:34+0000
بارزاني: سجلنا زيادة سريعة بكورونا .. السليمانية: ما نستطيع فعله حاليا تقليل الاصابات

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت بتصاعد حدة الاصابات بفيروس كورونا في الاقليم خلال الايام الماضية.

وكتب في تغريدة على "تويتر" اليوم "لقد سجلنا زيادة سريعة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لعدة أيام متتالية".

واردف قائلا "يتحمل كل منا مسؤولية حماية بعضنا البعض".

في غضون ذلك قال قائممقام محافظة السليمانية آوات محمد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم ان "هذا المرض جدي ويتعين ان يكون المواطنون على علم باعراضه وكيفية الوقاية من الاصابة به".

واضاف ان "ما نستطيع فعله في الوقت الراهن تقليل عدد الاصابات بالفيروس في السليمانية"، محذرا بالقول "نتوقع حدوث كارثة كبيرة في السليمانية ومدن اقليم كوردستان كافة في حال إستمرار نسبة الاصابات على نفس الوتيرة".

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