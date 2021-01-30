بارزاني حزين لوفاة "مناضل معروف" في كوردستان

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، عن حزنه لوفاة الشخصية الوطنية الكوردستانية "عزت سليمان بك دركليي"، واصفاً إياه بـ"المناضل المعروف".

وقال بارزاني في رسالة تعزية بعثها إلى اسرة "دركليي"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الشخصية الوطنية والمناضل المعروف في كوردستان عزت سليمان بك دركليي، مشيراً الى دوره البارز والمهم في "الحركة التحررية للشعب الكوردستاني".

وأوضح بارزاني أن الراحل كرس حياته كلها لثورات كوردستان، مضيفاً أنه يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرته المناضلة ويشاطرهم الاحزان.