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بارزاني "حزين" بوفاة شخصية وطنية بارزة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-23T18:51:49+0000
بارزاني "حزين" بوفاة شخصية وطنية بارزة في السليمانية

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن حزنه لسماع نبأ وفاة الشخصية الوطنية البارزة في مدينة السليمانية والمنطقة وبيشمركة ثورتي ايلول وكولان ميرزا رفيق.

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تلقى بحزن نبأ وفاة المرحوم ميرزا رفيق، الوطني وبيشمركة ثورتي ايلول وكولان والشخصية البارزة في السليمانية والمنطقة".

ووجه بارزاني تعازيه ومواساته لاسرة وذوي واصدقاء الفقيد، معبرا عن تعاطفه ومشاطرته لاحزانهم وداعيا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

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