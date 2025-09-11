بارزاني: ثورة أيلول نجحت بإرساء أساس النضال والكفاح المشترك في كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لانطلاق ثورة أيلول، معتبرا إياها أنها "نجحت بإرساء أساس راسخ للنضال والكفاح المشترك بين مختلف مناطق كوردستان".

ووصف الزعيم الكوردي الثورة بأنها "صفحةٌ ذهبيةٌ في نهج الحركة التحررية الكوردستانية، وهي أعظم ثورة سياسية ومسلحة وجماهيرية شاملة في كوردستان، إذ استوحى منها شعبُ كوردستان القوة للمضي بعزيمة وخطوات واثقة نحو أهداف جديدة وآفاق أوسع، لتقطع قضيةُ شعب كوردستان أشواطاً كبيرة وتتقدم إلى الأمام".

وأضاف أن هذه الثورة "قد نجحت بقيادة البارزاني الخالد، ولأول مرة في التاريخ، بإرساء أساس راسخ للنضال والكفاح المشترك بين مختلف مناطق كوردستان وبمشاركة جميع المكونات والشرائح المجتمعية في كوردستان، دفاعاً عن القضية العادلة وحقوق شعب كوردستان".

وتابع بارزاني القول "لقد كانت ثورةُ أيلول مصدرَ قوةٍ وإلهام للمراحل الأخرى من نضال شعب كوردستان، وستظل معاني وإنجازات هذه الثورة العظيمة منارةً تُضيء مسيرة كفاح ونضال شعب كوردستان".

وانطلقت ثورة أيلول عام 1961 بقيادة الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني، وتعد من أكبر الثورات في التاريخ النضالي الكوردي ضد الأنظمة العراقية التي قمعت حقوقهم، ورفعت شعار، "الديمقراطية للعراق.. والحكم الذاتي لكوردستان.